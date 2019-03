Le borse europee aprono piatte, Milano -0,04%

le borse europee aprono piatte. Londra segna un rialzo dello 0,20%, Francoforte un progresso dello 0,02% e Parigi dello 0,03%. A Milano il Ftse Mib è in flessione dello 0,04% a 20.709 punti, mentre lo spread Btp-Bund è stabile a quota 258 punti. Ieri Wall Street ha archiviato la seduta in territorio negativo, con il Dow Jones Industrial in flessione dello 0,79% a 25.819 punti e il Nasdaq in calo dello 0,23% a 7.577 punti. In calo anche la piazza di Tokyo, con il Nikkei 225 a -0,44% a 21.726 punti.

Sull'indice principale della piazza milanese soffrono Amplifon (-2,60%) e Moncler (-2,83%) e cedono oltre un punto percentuale Ferragamo e Pirelli. Tonica Tim, in progresso dell'1,61%. In territorio positivo scambiano anche Saipem (+0,44%), Prysmian (+0,53%), Leonardo (+0,52%) e Azimut (+0,43%).