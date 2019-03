Banca Mediolanum: a febbraio raccolta netta gruppo 447 mln

''La raccolta netta totale di Gruppo Banca Mediolanum ammonta a febbraio a 447 milioni di euro. In particolare, la raccolta netta nel risparmio gestito è pari a 304 milioni di euro. ''L’ottima raccolta di febbraio, con 447 milioni- dice Massimo Doris, amministratore delegato di Banca Mediolanum- evidenzia ancora una volta la forte vocazione di Banca Mediolanum nei confronti del risparmio gestito, che ha superato nel mese i 300 milioni. Dopo un 2018 che ci ha visto al primo posto assoluto nella classifica italiana delle reti per raccolta gestita, anche questo inizio d’anno, ci vede protagonisti nel risparmio destinato agli investimenti, nonostante il collocamento dei nuovi contratti Pir sia ancora sospeso per questioni regolamentari''.

Il manager ritiene che il 2018 ''sia stato un banco di prova importante che ha fatto capire ai risparmiatori la complessità della gestione dei propri patrimoni. Ciò aggiunge ulteriore valore al servizio di grande qualità offerto dai Family Banker, i quali continuano a ricevere l’apprezzamento e la fiducia della nostra clientela''.