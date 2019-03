Borsa, Europa debole. Juventus inarrestabile

(Afp)

Le Borse europee si muovono intorno alla parità dopo la chiusura debole di Tokyo (-0,99%) e mentre resta l'incertezza sul tema Brexit. A Milano l'indice Ftse Mib cede lo 0,08% a 20.615 punti, lo spread tra Btp e Bund è stabile a 249 punti base con un rendimento del decennale del 2,55%. Debole Parigi +0,05%, così come Francoforte -0,16% e Londra -0,15%. A Piazza Affari la Juventus festeggia la vittoria che gli consente di proseguire la corsa in Champions League: il titolo guadagna il 22,81% a 1,502 euro. Bene Ferragamo che avanza del 3,94% dopo i conti, in progresso anche Azimut ed Enel. All'indomani del tonfo, Telecom cede lo 0,15% a 0,519 euro. In flessione Finecobank -0,66% e Banco Bpm -0,91%, maglia nera per Prysmian che perde l'1,06%.