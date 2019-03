Le borse europee aprono contrastate, Milano +0,32%

Avvio di seduta contrastato per le principali borse europee. Londra segna una flessione dello 0,13% e Francoforte dello 0,11%, mentre Parigi sale dello 0,35%. A Milano il Ftse Mib segna un rialzo dello 0,32% a 20.815 punti, mentre lo spread Btp-Bund è in lieve calo a 246 punti. Chiusura piatta per la borsa di Tokyo, con il Nikkei 225 con un calo frazionale dello 0,02% a 21.287 punti.

Sull'indice principale della piazza milanese Leonardo segna un balzo dell'8,1%, dopo i conti diffusi ieri a mercati chiusi e le indicazioni sull'esercizio in corso. Positivi i bancari: Ubi Banca guadagna l'1,69%, Banco Popolare l'1,42%, Unicredit l'1,19% e Bper l'1%. Generali dopo la diffusione dei risultati del 2018 sale dello 0,83%.

Juventus cede l'1,11% dopo il balzo del 17,4% di ieri per la vittoria in Champions League. In rosso scambiano Brembo (-0,67%), Atlantia (-0,69%), Stm (-0,75%) e Saipem (-0,66%).