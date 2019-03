Piazza affari chiude in rosso, attesa per Fed

(Fotogramma)

Seduta caratterizzata dal consueto clima di attesa che in genere precede le riunioni di politica monetaria della Federal Reserve. Dalla conferenza stampa del Presidente dell’istituto Jerome Powell è atteso un atteggiamento più dovish rispetto alle riunioni precedenti, un approccio che dovrebbe piacere ai mercati finanziari e in particolare ai listini azionari.

In questo quadro però le Borse europee sono andate in affanno, con Piazza Affari che pur non facendo eccezione ha contenuto le perdite grazie al comparto industriale con il Ftse Mib che ha chiuso con un -0,47%. È in questo settore che si segnalano le due migliori performance di giornata: Prysmian, +4,28% a 17,41 euro, e Buzzi Unicem, +1,81% a 18,03 euro.

Per il resto è il settore utility a godere del clima negativo del mercato: Enel e Italgas sostengono la bandiera delle poche variazioni positive, con quest’ultima molto vicina ai massimi storici.

Sul fronte dei ribassi la peggiori azione di oggi in Borsa sono quelle di FCA, -2,51% a 13,046 euro e del Banco BPM, -2,70% a 1,9868 euro. A tenere buona compagnia a questi due titoli vi è Moncler, che ha concluso la giornata con un passivo del -1,75% a 36,40 euro all'indomani dell’uscita dall'azionariato del fondo francese Eurazeo. (in collaborazione con money.it)