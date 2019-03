Londra unica negativa ad aprire in Europa

Londra è l'unica tra le maggiori piazze finanziarie europee ad avviare le contrattazioni in calo con il Ftse 100 che nei primi scambi segna -0,21%. L'Unione Europea ha indicato due date alla Gran Bretagna per decidere sulla Brexit, il 22 maggio e il 12 aprile, a seconda di come voterà la Camera dei Comuni sull'accordo di ritiro. Bene Francoforte con il Dax in rialzo dello 0,39&, Piazza Affari con il Ftse Mib in progresso dello 0,31%, e Parigi che segna +0,21%. In Asia Tokyo ha chiuso con il Nikkei 225 a 21.627 punti (+0,09%). Ieri Wall Street aveva archiviato gli scambi registrato un Dj in rialzo dello 0,84%.