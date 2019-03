(Fotogramma)

Ennio Doris ritocca la propria quota in Mediobanca, acquistando 1,05 milioni di azioni dell'istituto di piazzetta Cuccia, pari allo 0,11% del capitale sociale. Gli acquisti, secondo le comunicazioni di internal dealing, sono stati effettuati fra il 14 marzo e oggi in sette diverse operazioni dalla holding della famiglia Doris, la Finprog Italia, per un esborso complessivo di circa 9 milioni di euro. La holding detiene ora lo 0,32% del capitale di Mediobanca. La famiglia Doris, attraverso Banca Mediolanum, possiede un altro 3,28% di Mediobanca.