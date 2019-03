Borsa, giù le europee dopo WS e Tokyo

Le Borse europee aprono negative nella prima seduta della settimana. La Borsa di Milano cede lo 0,4% a 20.987 punti con i titoli industriali e bancari al palo. Recordati è maglia nera e cede il 2,3%. Vendite anche su St (-2%), Cnh (-1,9%) e Saipem (-1,8%). Pesanti Buzzi Unicem (-1,5%) e Leonardo (-1,5%). Banco Bpm cede l'1,5%, Ubi banca l'1,6%. Sul fronte opposto, brilla Campari, con un rialzo del 3,9%.

Le piazze del Vecchio Continente sono tutte negative. Amsterdam cede lo 0,9%, Londra lo 0,6%. La Borsa di Francoforte perde lo 0,35%, la Borsa di Parigi lo 0,6%. Madrid segna -0,6%. Venerdì scorso, la Borsa di Wall Street aveva chiuso con il Dow Jones in ribasso dell'1,7% a 11.334 punti e con il Nasdaq in calo del 2,5% a 7.642 punti. In mattinata, pesante anche la Borsa di Tokyo, con il Nikkei 224 in ribasso del 3%.