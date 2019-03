Conflitto d'interessi, maxi multa a Fitch

(Fotogramma /Ipa)

Maxi multa da 5,132 milioni di euro all'agenzia di rating internazionale Fitch dall'Esma, l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati, per delle situazioni di conflitto di interessi. Fitch UK, Fitch France e Fitch Spain, sottolinea l'Authority, "non hanno rispettato i requisti previsti dal regolamento sulle agenzie di rating relativi ai conflitti di interesse". Tra giugno 2013 e aprile 2018, si rileva, il 20% delle tre società controllate da Fitch erano ancora detenute, indirettamente, dall'azionista che era presente nei Cda dei gruppi Casino e Renault che sono stati valutati dall'agenzia di rating. Proprio per questo l'Esma, si legge nella nota, "ritiene che Fitch ha violato i requisti previsti dal regolamento sui conflitti di interesse".

Nel dettaglio Fitch UK è stata sanzionata con una multa da 3,195 mln di euro, Fitch France con una sanzione da 812.500 euro; Fitch Spain con una multa da 1,125 mln.