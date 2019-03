In linea di principio, "ci sarebbero dei problemi a rimborsare gli azionisti con soldi pubblici". Tuttavia, nel "caso specifico" dei soci di Banca Popolare di Vicenza e Veneto Banca, "io penso di no, perché parliamo di misselling", cioè di vendita impropria, avvenuta "in violazione delle norme". E' una vicenda "specifica", che va chiusa in modo "saggio" e "ragionevole", mentre il governo Conte sta combinando "l'ennesimo pasticcio". Lo sottolinea il presidente della Commissione Econ del Parlamento Europeo, Roberto Gualtieri, a margine della plenaria a Strasburgo.