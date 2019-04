Piazza Affari chiude positiva, UniCredit ed Stm in evidenza

Incremento di oltre un punto percentuale per l’indice principale del listino milanese che chiude a 21.755,88 punti (+1,08%). Tra i bancari spicca UniCredit mentre nel comparto hi-tech rally di Stm. Secondo i rumor, il governo starebbe per tagliare l’obiettivo di crescita 2019 dal +1 allo 0,3-0,4 per cento. Spread di poco sotto i 270 punti base. In collaborazione con Money.it