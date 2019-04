Piazza Affari chiude negativa

(Fotogramma)

Dopo l’importante rally di inizio settimana Piazza Affari si è presa una piccola pausa. Un report di Ubs circolato nel pomeriggio mette in guardia dall'investire sull'Italia: “ancora troppi rischi legati alla politica” dicono gli analisti della banca svizzera. In questo quadro Piazza Affari ha chiuso in ribasso del -0,23% con l’indice FTSE Mib a 21.705,60 punti. La palma di miglior titolo di giornata la guadagna Juventus (+2,02% a 1,5425 euro) mentre la maglia nera di peggior titolo va ad A2a (-2,21% a 1,57 euro). Sul listino principale di Borsa Italiana si è parlato molto di Unicredit ( -0,66% a 5,598 euro): secondo indiscrezioni riportate dal Financial Times l’istituto starebbe vagliando i costi-benefici di una possibile aggregazione con la tedesca Commerzbank. Il resto del settore bancario italiano ha chiuso sopra la parità con UBI Banca in testa grazie ad un +1,62% a 2,512 euro. Dal fronte titoli di Stato, lo spread fra BTP e Bund si sgonfia in area 251 punti base mentre per quanto riguarda le commodity, poco mossi sia Brent che WTI sulla scia delle indicazioni arrivate ieri dalle scorte statunitensi che, salite a sorpresa nell'ultima settimana, hanno per il momento messo in pausa il rally delle quotazioni. (in collaborazione con money.it)