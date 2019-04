(Fotogramma)

Chiusura contrastata per le borse europee nel gran giorno del meeting della banca Centrale Europea. Come da attese, l’istituto guidato da Mario Draghi ha confermato il costo del denaro ai livelli attuali “almeno” fino alla fine del 2019 per sostenere le economie di Eurolandia e i prezzi al consumo. È ancora troppo presto, ha detto il chairman, per stabilire le condizioni dei prossimi prestiti agevolati al sistema bancario (TLTRO) e per dire se sarà necessario adottare misure per mitigare l’effetto sul comparto bancario dei tassi negativi. Per quanto riguarda il nostro Paese, Draghi ha detto che “la priorità è tornare a crescere e far aumentare l’occupazione, l’Italia sa come fare per raggiungere questo obiettivo”.

Sul mercato valutario, l’eurodollaro ha annullato i guadagni della prima parte e passa di mano a 1,1256 dollari (-0,05%) mentre dal fronte titoli di Stato, lo spread non fa registrare variazioni di rilievo a 258 punti base. Questa mattina il Ministero dell’Economia ha collocato Bot con scadenza 12 mesi per 6 miliardi di euro con un rendimento medio ponderato in lieve rialzo di 1 punto base allo 0,07%.

A Piazza Affari, dove il Ftse Mib ha chiuso in perfetta parità a 21.671,76 punti, la performance migliore è stata registrata da Campari, salita dell’1,75%. Denaro anche su Italgas (+1,15%), Snam (+0,68%) e Terna (+0,57%). Acquistata anche FCA (+0,43%) e il titolo Juventus (+0,63%) in attesa dell’importante appuntamento di Champions League. Di poco sotto la parità Prysmian (-0,15%), scesa ieri di quasi il 5% (-4,78%) a causa dei nuovi problemi al cavo sottomarino Westernlink.

Comparto bancario in ordine sparso, UniCredit e Intesa Sanpaolo hanno rispettivamente chiuso in rosso dello 0,92 e dello 0,67 per cento, mentre Banco BPM e Bper sono salite dello 0,1 e dello 0,72%. (in collaborazione con money.it)