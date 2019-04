Piazza Affari chiude piatta, bancari contrastati

Chiusura in perfetta parità a 21.671,76 punti per il Ftse Mib nel giorno del meeting della BCE. Confermati come da attese i tassi, l’istituto guidato da Mario Draghi ha preso tempo per capire come meglio realizzare i nuovi prestiti al settore bancario (TLTRO) e se saranno necessari interventi per mitigare gli effetti dei tassi negativi. Spread stabile a 258 punti base. In collaborazione con money.it.