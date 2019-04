Piazza Affari chiude in rosso, Juventus e banche nel mirino dei venditori

Piazza Affari archivia una giornata negativa: l’indice FTSE Mib perde lo 0,79% e chiude a 21.724,44 punti. I venditori hanno preso di mira le azioni Juventus, peggior titolo di giornata per la terza seduta consecutiva, e le banche. Sul sentiment generale pesano le deboli indicazioni macro generate dagli indici Ifo diffusi questa mattina. Sorprende in controtendenza il guizzo rialzista di STM. In collaborazione con money.it