Piazza Affari sopra la parità, rally di Fca

(Fotogramma)

Seduta in crescendo per le borse europee nel gran giorno dei numeri relativi il mercato del lavoro a stelle e strisce: nel mese di aprile il saldo delle buste paga nei settori non agricoli, le c.d. non-farm payrolls, è risultato positivo per 263 mila unità, un dato decisamente maggiore dell’incremento di 190 mila unità stimato dagli analisti. Nuova contrazione per il tasso di disoccupazione, passato dal 3,8 al 3,6 per cento, il dato minore dal dicembre 1969.

L’unica nota stonata è stata rappresentata dalla crescita dei salari, confermatasi al 3,2% annuo, contro attese al 3,3%. Si tratta, ha detto Vincenzo Longo, Market Strategist di IG, “di un segnale che la qualità del mercato del lavoro fa ancora una certa fatica ad aggiustarsi, nonostante la disoccupazione sia sotto il suo livello naturale di lungo periodo”.

Tra gli altri dati macroeconomici del giorno spicca quello relativo l’andamento dell’inflazione di Eurolandia, in aumento dell’1,7% nel mese di aprile in versione completa e dell’1,2% a livello di indice “core”, quello calcolato al netto delle componenti più volatili. Entrambi i dati sono risultati maggiori delle stime, fissate rispettivamente all’1,6 e all’1%.

A Piazza Affari il Ftse Mib si è mosso in linea con gli altri listini europei mettendo a segno un +0,24% e fermandosi a 21.763,48 punti. In particolare evidenza Fiat Chrysler (+4,61%) nel giorno dei conti trimestrali. Fca ha chiuso i primi tre mesi dell’anno con ricavi per 24,48 miliardi di euro, in calo del 5% rispetto al primo trimestre 2018, e un utile netto in rosso del 47% a 508 milioni. Dopo una prima reazione negativa, il titolo della casa automobilistica ha invertito la rotta e i guadagni si sono intensificati dopo che l’Ad Mike Manley ha pronunciato la parola magica “alleanze” nella conference call di presentazione dei risultati. “Credo che nei prossimi due o tre anni, nel mondo, ci saranno interessanti opportunità da cogliere per il gruppo Fca ai fini dello sviluppo del business”, ha riferito il manager.

Acquisti anche sui titoli legati al comparto farmaceutico (+1,67% di Amplifon e +1,78% per Diasorin) e sulle utility (+0,79% di Snam Rete Gas, +0,32% per Enel). Nel comparto energetico, denaro sul terzetto formato da Eni (+0,36%), Saipem (+0,99%) e Tenaris (+1,29%), con quest’ultima che ha chiuso il primo trimestre 2019 con un utile netto di 243 milioni di dollari, +3% su un anno prima. Dopo il -2% di ieri, il Brent passa di mano a 71,24 dollari il barile, +0,8% rispetto al dato precedente.

Debole il comparto bancario con il -1,23% di UniCredit, il -1,2% di Ubi e il -0,21% di Intesa Sanpaolo. Spread stabile in chiusura di settimana a 252,7 punti base. (in collaborazione con money.it)