Piazza Affari: UniCredit di poco sotto la parità alla vigilia dei conti

Milano chiude poco mossa in scia dell’andamento contrastato del comparto bancario (-0,07% per il Ftse Mib a 21.203,86 punti). UniCredit ha terminato di poco sotto la parità alla vigilia dei conti mentre Ubi ha capitalizzato risultati migliori delle stime e aggregati patrimoniali in miglioramento. Le tensioni politiche spingono lo spread a 265 punti base.

In collaborazione con Money.it