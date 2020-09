Sale lo spread

Fotogramma

Apre in rialzo a 283 punti base lo spread tra Bund e Btp, con un rendimento del decennale del 2,76%. Ieri avevo chiuso a 281 punti con un rendimento del 2,74%.

Piazza Affari è l'unica tra le principali piazze europee ad aprire in rialzo aggrappandosi all'ottimismo del presidente Usa Donald Trump sulla possibilità di chiudere positivamente i colloqui con la Cina sul fronte commerciale. Il Ftse Mib registra nei primi scambi una perdita dello 0,10%, Londra guadagna con il Ftse 100 lo 0,25%, il Dax a Francoforte cresce dello 0,18% e il Cac40 a Parigi mantiene un'intonazione positiva: +0,08%. E se ieri Wall Street ha archiviato gli scambi con il Dj in rialzo dello 0,82%, in Asia Tokio vede il nikkei 225 fermarsi a 21.188 punti con un incremento dello 0,58% e in Cina con il segno più chiudono tutti gli indici, con il Shanghai composite che mette a segno un rialzo dell'1,91%