Dividendi da record

Trimestre da record per i divendi globali. Le tensioni internazionali non frenano la crescita che mette a segno un +7,8% raggiungendo il record di 263,3 miliardi di dollari. Questo almeno secondo l'indice Janus Henderson Global Dividend. La crescita sottostante del 7,5% ha seguito la stessa tendenza dei cospicui dividendi straordinari, che sono stati controbilanciati da effetti di cambio negativi. E al trimestre da record dovrebbero seguire per i dividendi periodi altrettanto positivi.