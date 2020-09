Piazza Affari apre positiva, balzo di Tim

Avvio di seduta in rialzo per le principali borse europee e a Piazza Affari svetta Tim. Londra segna un progresso dello 0,38%, Francoforte dello 0,48% e Parigi dello 0,08%. A Milano il Ftse Mib sale dello 0,35% a 20.639 punti, mentre lo spread Btp-Bund apre in lieve rialzo a 278 punti. Ieri a Wall Street il Dow 30 ha chiuso in flessione dello 0,33% a 25.697 punti e il Nasdaq dell'1,46% a 7.702. Lieve flessione anche a Tokyo, dove il Nikkei 225 ha archiviato la seduta in calo dello 0,14% a 21.272.

Sull'indice principale di Piazza Affari spicca il balzo di Tim (+3,52%), dopo i conti diffusi ieri a mercati chiusi. Stm (+1,7%) recupera terreno dopo lo scivolone di ieri e salgono anche Azimut (+1,39%) e Prysmian (+1,06%). Deboli invece Diasorin (-0,67%) e le utility Terna (-0,67%), Italgas (-0,43%) ed Hera (-0,36%).