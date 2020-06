Milano chiude positiva, compagnie assicurative in evidenza

La discesa dello spread, che chiude la settimana in quota 266 punti base (-3,5%), permette a Piazza Affari di terminare l’ottava con il segno più. A spingere al ribasso il rendimento della carta italiana sono state le dichiarazioni arrivate dal vicepremier, Matteo Salvini, secondo cui “la modifica dei vincoli Ue è necessaria per poter abbassare le tasse senza alzare l'Iva. Non voglio sforare". La scorsa settimana il Ministro dell’interno aveva affermato che il governo italiano non avrebbe tenuto conto dei vincoli imposti da Bruxelles. A favorire gli acquisti sulle piazze finanziarie sono stati anche gli exit poll in arrivo dall’Olanda, dove ci sarebbe stata l’affermazione dei partiti pro-Europa. L’altra notizia del giorno è rappresentata dall’ufficializzazione delle dimissioni da parte del premier britannico Theresa May.

A Piazza Affari, dove il Ftse Mib ha terminato con un rialzo dell’1,19% a 20.376,03, spicca il buon andamento del comparto bancario con il +2,31% di UniCredit, il +0,83% di Intesa Sanpaolo, il +1,03% di Bper e il +1,42% di Banco BPM.

Giornata positiva anche per Generali (+2,01%) nel giorno dell’incontro organizzato dal Leone con la comunità finanziaria londinese dal titolo “Exploring Generali”. Nel corso dell’appuntamento, il General Manager Frederic de Courtois ha definito i Paesi CEE (Central and Eastern Europe) “un’area ad alto potenziale” in cui sarebbe interessante fare shopping. Il manager non è però voluto entrare nel merito della possibile acquisizione degli asset MetLife in Europa Centrale. Inoltre, nell’ambito del piano di riduzione dell’indebitamento, la compagnia ha annunciato che i bond in scadenza nel 2020 non saranno rifinanziati. Nel corso dell’incontro è stato presentato un nuovo scenario di stress sui mercati finanziari che ha evidenziato la solidità patrimoniale del Leone. Nel comparto, rally per Unipol (+4,16%) nel giorno in cui Kepler-Cheuvreux ha confermato la raccomandazione “acquistare” alzando il prezzo obiettivo a 4,9 euro.

Tra le migliori performance del listino principale troviamo il +2,83% di CNH, spinto dalla notizia del riavvio del piano di buyback e dall’annuncio da parte del presidente Trump di un maxi piano di aiuti finanziari agli agricoltori statunitensi. Giornata di acquisti anche per le azioni Juventus (+2,01%), oggi il candidato più probabile per la panchina dei pluricampioni d’Italia sembrerebbe essere Maurizio Sarri, e su quelle Safilo (+5,18%) dopo la vendita dei negozi Solstice.

La lieve risalita dei prezzi del greggio (+0,29% del Brent a 66,69$/barile, -6,5% nella settimana) ha favorito gli acquisti su Eni (+0,96%). Saipem (+0,03%) ha chiuso in parità e Tenaris è scesa dell’1,21%. Rosso di quasi un punto percentuale per Telecom Italia (-0,95%): secondo rumor, la società rischierebbe un sanzione dall’Antitrust per aver ostacolato Open Fiber. (In collaborazione con money.it)