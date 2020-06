Chiusura in calo dell’1,29% a 19.999,94 punti per il Ftse Mib in una giornata caratterizzata dalle tensioni commerciali e dall’allarme-spread, in consolidamento sopra quota 280 punti base. Nel comparto bancario spicca il rialzo di oltre 2 punti percentuali messo a segno da UniCredit. In collaborazione con money.it.