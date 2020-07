Piazza Affari in parità, spread in calo

Chiusura di ottava in sostanziale parità per il listino di Piazza Affari (-0,09% a 20.612,45 punti). Nonostante il clima sull’asse Roma-Bruxelles non sia dei migliori, lo spread ha terminato la settimana con un calo a 258 punti base. La notizia del giorno è rappresentata dalla fusione tra Sias (-7,14%) con la controllante ASTM (+5,32%) (In collaborazione con money.it).