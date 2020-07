Le borse europee aprono piatte, Milano +0,20%

Avvio di seduta poco mosso per le borse europee. Londra è piatta, con un rialzo dello 0,02%, Francoforte cede lo 0,03% e Parigi sale dello 0,08%. A Milano il Ftse Mib segna un progresso dello 0,20% a 20.653 punti, con lo spread Btp-Bund che ha aperto stabile a 256 punti. Oggi inizia a Sintra, in Portogallo, il forum organizzato dalla Bce con banchieri centrali, accademici ed economisti. Chiusura sulla parità per la borsa di Tokyo, con l'indice Nikkei 225 che segna +0,03% a 21.124 punti.

Sull'indice principale della borsa milanese Saipem è in rialzo dello 0,98%, Banco Bpm dello 0,79%, Unicredit dello 0,65% e Banca Generali dello 0,59%. Juventus cede lo 0,62% dopo l'annuncio che Maurizio Sarri sarà il nuovo allenatore della squadra. Campari cede lo 0,57%, Snam lo 0,3% e Tenaris lo 0,23%