Milano chiude positiva, tutti in attesa della Fed Il calo dello spread a 240 punti base spinge i titoli bancari permettendo al Ftse Mib di terminare in rialzo dello 0,41% a 21.221,38 punti. Debutto da record per le azioni Eles Semiconductor Equipment (+99,47%). In serata l’appuntamento è con la Fed. (in collaborazione con money.it)