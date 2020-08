Borsa: Piazza Affari in positivo, Saipem e STM in evidenza

Giornata positiva per Piazza Affari, spinta dal comparto bancario e dalla testimonianza resa dal n.1 della Federal Reserve Jerome Powell al Congresso statunitense. Le parole utilizzate dal chairman nel corso del suo intervento hanno lasciato intendere che l’istituto con sede a Washington è pronto a tagliare il costo del denaro. In queste condizioni, tutti gli operatori (il 100% secondo il CME FedWatch Tool) stimano una riduzione dei tassi a stelle e strisce nel meeting in calendario il 31 luglio: per il 73,4% la riduzione sarà nell’ordine dei 25 punti base mentre il 26,6% stima un taglio più corposo di 50pb. (in collaborazione con money.it)