Piazza Affari, seduta a due facce: vanno giù i bancari

(Fotogramma)

Per la prima seduta della settimana Milano si accontenta di un -0,02%, con l’indice FTSE Mib che chiude a 22.178,05 punti. Piazza Affari era partita tonica questa mattina, capitalizzando l’assist dell’agenzia di rating Dbrs che venerdì ha confermato il rating BBB (high) con outlook stabile sull’Italia.

La società di rating canadese ha citato i progressi fatti dalle banche nel miglioramento della qualità del credito e l'impegno del governo per una più rigida strategia di bilancio. I risultati cominciano a vedersi anche sul debito pubblico, che secondo Banca d’Italia a maggio è sceso a 2.364,7 miliardi di euro, meno 8,7 miliardi rispetto ad aprile.

Notizie che mettono le ali al BTP italiano. Il rendimento a dieci anni è sceso all’1,68%, movimento che ha permesso allo spread BTP-Bund di andare a toccare i 190 punti base, minimi da più di 13 mesi.

Tornando ai titoli di Piazza Affari, le buone notizie che giungono dal fronte statale non scaldano il settore delle banche, che anzi chiude con una prevalenza di segni meno. Su questo versante Banco BPM, -2,29% a 1,8735 euro, e UBI Banca, -1,92% a 2,608 euro, hanno guidato il sentiment negativo sul comparto. Termina le contrattazioni in rosso anche Saipem, -1,41% a 4,477 euro, che paga lo stallo del prezzo del petrolio.

Giornata positiva per gli industriali, ma in particolar modo quelli del farmaceutico e sanitario. I migliori sono stati Amplifon (+2,90% a 21,26 euro) e Recordati (+2,08% a 39,30 euro), con quest’ultima che venerdì ha comunicato di aver siglato un accordo con Novartis per l'acquisizione a livello mondiale dei diritti per il Signifor e il Signifor LAR, due farmaci per il trattamento della malattia di Cushing e dell'acromegalia. (in collaborazione con money.it)