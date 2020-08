Radici chiede a Borsa ammissione su Aim Italia

Radici Pietro Industries & Brands, società attiva nel settore della pavimentazione tessile di alta gamma e lusso, ha presentato a Borsa Italiana la domanda di ammissione alle negoziazioni delle proprie azioni ordinarie e dei warrant sul mercato Aim Italia. Il book è stato chiuso con successo dal global coordinator Banca Finnat con un riscontro positivo da parte di circa 20 investitori istituzionali per una raccolta complessiva di oltre 6 milioni di euro e un prezzo di emissione di 3,1 euro ad azione. L’ammissione di Radici è prevista per mercoledì 24 luglio, con primo giorno di negoziazione atteso per venerdì 26 luglio. Il flottante atteso è pari a oltre il 23% del capitale sociale.

La raccolta derivante dalla quotazione "sarà destinata al supporto del piano strategico di crescita, sia organica che per linee esterne, che prevede acquisizioni lungo tutta la filiera funzionali a integrare il processo a monte e a valle così da per ampliare ulteriormente la gamma produttiva", si spiega dalla società.

“Siamo molto soddisfatti del momento positivo che stiamo vivendo e del percorso di avvicinamento alla Borsa fatto finora, che rappresenterà senza dubbio una tappa importante a cui abbiamo lavorato con impegno negli ultimi anni raggiungendo ambiziosi risultati a doppia cifra", ha detto Ivan Palazzi, ceo di Radici Pietro Industries & Brands.