Le borse europee aprono in rialzo, Milano +0,62%

Avvio positivo per le principali borse europee. Londra segna un rialzo dello 0,54%, Francoforte dello 0,79% e Parigi dello 0,57%. A Milano il Ftse Mib registra un progresso dello 0,62% a 21.870 punti, mentre lo spread Btp-Bund è in lieve rialzo a 197 punti. Chiusura positiva ieri sera per Wall Street, con il Dow 30 in progresso dello 0,07% a 27.171 punti e il Nasdaq dello 0,71% a 8.204. Positiva anche la piazza di Tokyo, con il Nikkei 225 in rialzo dello 0,95% a 21.620.

Sull'indice principale della borsa milanese Stm guadagna il 2,73%. Bene anche Juventus (+2,09%), Leonardo (+1,6%) e Pirelli (+1,34%). In rosso scambiano Amplifon (-0,46%), Nexi (-0,29%), Bper (-0,29%) e Snam (-0,24%).