Elica, Tamburi entra nel capitale e acquista il 14,5%

(Fotogramma)

Elica, capofila del gruppo attivo nella produzione di cappe aspiranti da cucina, ha ceduto azioni proprie, pari al 2,014% del capitale, a Tip - Tamburi Investment Partners a un prezzo concordato di 2 euro per azione, per un valore complessivo di 2,5 milioni di euro. L'operazione avviene in concomitanza all’acquisto da parte di Tip dell’intera partecipazione detenuta da Whirlpool Eema in Elica, pari al 12,5% del capitale sociale, a fronte del corrispettivo di 2 euro per azione corrisposto da Tip in favore di Elica. A conclusione dell'operazione Tip verrà a detenere il 14,582% del capitale di Elica.

Elica e Whirlpool manterranno inalterata la partnership commerciale, rinnovata con l’accordo pluriennale siglato lo scorso dicembre. “L’ingresso nel capitale sociale di Elica di un investitore del calibro di Tip, che crede nel nostro piano di crescita e nelle nostre peculiarità tecnologiche e di design ci rende molto orgogliosi", ha dichiarato il presidente di Elica, Francesco Casoli. “Whirlpool è stato per noi in questi anni un azionista di riferimento che ha creduto nello sviluppo della nostra società e rimarrà un importante partner commerciale per i prossimi anni”.

“Siamo orgogliosi di entrare a far parte della compagine di Elica, una delle grandi eccellenze italiane nel design, nella tecnologia e nei prodotti di alta gamma nel settore della ventilazione, filtrazione e purificazione dell’aria, concepiti per migliorare il welfare delle persone e dell’ambiente", ha detto Giovanni Tamburi, presidente e amministratore delegato di Tip.