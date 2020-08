Nei primi sei mesi Saipem torna in utile grazie a nuovi contratti

Nel primo semestre 2019 con ricavi per 4,519 miliardi di euro, in netta crescita rispetto ai 3,798 dello stesso periodo del 2018, Saipem registra un utile netto di 14 milioni di euro, tornando così "seppure in modo limitato, al segno positivo in forte miglioramento rispetto al primo semestre 2018 che presentava una perdita di 323 milioni". E' quanto emerge dalla semestrale della società approvata ieri dal cda. Saipem ha registrato una "considerevole acquisizione di nuovi contratti il cui volume, pari a 9,5 miliardi di euro al 30 giugno", rappresenta un valore più che doppio rispetto ai 3,99 miliardi dello stesso periodo del 2018: si tratta peraltro di un dato che "va incrementato di altri 3,2 miliardi di euro circa relativi a ulteriori ordini acquisiti successivamente alla chiusura del semestre". Sul fronte debito si sottolinea come "il miglioramento rispetto alla chiusura del bilancio 2018 consente di rivedere la guidance per il 2019 attestando la previsione a un valore inferiore agli 800 milioni di euro, oltre 200 milioni di euro in meno rispetto a quella originaria di 1 miliardo".

Al 30 giugno l'indebitamento finanziario netto si attestava a 1.043 milioni di euro in calo rispetto ai 1.159 milioni al 31 dicembre 2018.

Gli investimenti tecnici sono scesi a 135 milioni di euro (313 milioni nel primo semestre 2018), di cui 61 milioni nel secondo trimestre.Saipem registra infine svalutazioni e oneri da riorganizzazione per 46 milioni, (329 milioni di euro nel primo semestre 2018), di cui 38 milioni nel secondo trimestre. Il portafoglio ordini residuo è pari a 17,637 miliardi di euro (12,619 miliardi al 31 dicembre 2018) che, con le società non consolidate sale a 19,435 miliardi.

"Desidero esprimere soddisfazione per i positivi risultati registrati nel primo semestre del 2019 nonostante uno scenario che non mostra ancora chiari segnali di ripresa e, in particolare, per il ritorno, seppur limitato, al segno positivo dell’utile netto", ha spiegato in una nota Stefano Cao, A.D. di Saipem, sottolineando come tali risultati siano "frutto anche della profonda trasformazione organizzativa e gestionale e del deciso orientamento strategico ad anticipare la transizione energetica".

Alla luce dei risultati del primo semestre - ha aggiunto in conference call - Saipem conferma "un forte slancio" con la "convinzione che si possano conseguire i target" definiti nell'ultimo piano, target che "rimangono immutati". Per Cao la recente acquisizione da 5,6 miliardi in Mozambico "apre un nuovo capitolo per Saipem" in un paese "fondamentale sia per il mercato del gas naturale, che per la logistica". Cao ha evidenziato come "la dinamica di aggiudicazione rimane favorevole con ulteriori contratti firmati dalla chiusura del semestre", come quelli in Arabia Saudita, e nuove iniziative nella perforazione offshore, per un totale di circa 3,2 miliardi di euro.

Quella di Saipem sul dividendo - ha ricordato - "è una filosofia di lungo termine": nel primo semestre "abbiamo mostrato un ritorno all'utile" ma "al momento non confermiamo nè smentiamo" l'ipotesi di tornare ad erogare un dividendo, che la società non distribuisce più dal 2013. La diffusione dei risultati ha accelerato la ripresa del titolo Saipem che in apertura di contrattazioni è arrivato a guadagnare oltre il 5%