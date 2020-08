Piazza Affari negativa, Bce fa scattare le vendite

Seduta caratterizzata dalla volatilità quella sul FTSE Mib (-0,80%, 21.903,29 punti). Dopo una prima parte di giornata caratterizzata dai rialzi, le parole del Presidente della BCE, Mario Draghi, ha causato un cambio di rotta del listino.

Come da attese, l’istituto centrale del Vecchio Continente ha lasciato invariati i tassi, modificando la forward guidance e mettendo sul tavolo l’ipotesi di tassi più bassi da qui a metà 2020. La Banca Centrale Europea si è detta pronta ad agire se nel medio periodo l'inflazione dovesse rimanere ben al di sotto dei target. Draghi ha affermato che nel meeting di settembre ci sarà una situazione più chiara per comprendere le misure da adottare. L’Eurotower ha inoltre incaricato vari comitati interni per esplorare nuove opzioni (come ad esempio un nuovo QE).

Nel giorno della pubblicazione dei conti del secondo trimestre del 2019, brilla Saipem (+1,76%, 4,579 euro), top performer del principale indice italiano. La società del comparto oil&gas ha registrato un fatturato di 2.363 milioni di euro e un Ebitda a 308 milioni. Il risultato netto è tornato in positivo, a 14 milioni di euro, dopo una perdita di 323 milioni nel primo semestre del 2018. Migliore del previsto anche la view sul debito.

Comparto bancario misto, con UBI Banca che registra la migliore variazione percentuale del settore (+0,16%, 2,489 euro) seguita da Mediobanca (+0,06%, 9,31 euro) e Unicredit (-0,07%, 11,44 euro). Aumenta lo spread BTp-Bund a 10 anni (+0,66%, a 188,42 punti base).

Peggiore del FTSE Mib è STM (-2,84%, 17,09 euro) su cui pesano i risultati del periodo aprile-giugno 2019, seguita da FinecoBank (-2,73%, 9,742 euro) ed Exor (-1,88%, 63,68 euro).

Fronte valutario, l’euro-dollaro scambia in rialzo dello 0,19%, attestandosi a 1,1158. Seduta di rialzi per il petrolio, con il WTI in progresso dell’1,02% (56,45 dollari al barile). (in collaborazione con money.it)