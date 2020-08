Piazza Affari apre positiva, corrono le banche

Le principali borse europee aprono contrastate dopo la decisione della Federal Reserve di tagliare per la prima volta dal 2008 i tassi di interesse di un quarto di punto, portandoli 2%. Londra segna una flessione dello 0,42%, Francoforte dello 0,36% e Parigi dello 0,20%, mentre a Milano il Ftse Mib registra un rialzo dello 0,20% a 21.438 punti. Lo spread Btp-Bund viaggia stabile a 201 punti. A Wall Street il Dow Jones Industrial ha chiuso in calo dell'1,23% a 26.864 punti e il Nasdaq dell'1,19% a 8.175. Rialzo frazionale per la borsa di Tokyo, con il Nikkei 225 in progresso dello 0,09% a 21.540.

Sull'indice principale della borsa milanese corrono i titoli del comparto bancario. Intesa Sanpaolo si aggiudica la maglia rosa del listino, con un rialzo del 2,91%. Progressi oltre i due punti percentuali per Banco Bpm e Bper. Poste Italiane sale del 2,63%. In forte ribasso scambia Tenaris, in flessione del 4,30%. In calo anche Saipem (-0,85%) e Leonardo (-0,72%).