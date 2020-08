Piazza Affari chiude in positivo nel giorno dopo la Fed

(Afp)

Il Ftse Mib (+0,79%, 21.566,91 punti) archivia una seduta positiva nel giorno successivo al tanto atteso meeting della Federal Reserve. Il Fomc, braccio operativo dell’istituto centrale guidato da Jerome Powell, ha confermato le attese tagliando il costo del denaro di 25 punti base, portandolo al range 2-2,25%. Oltre a questo, la Federal Reserve ha comunicato di interrompere il programma di riduzione del bilancio da oggi, 1 agosto 2019.

Ad aiutare il rialzo generalizzato delle principali piazze del Vecchio Continente (indice Eurostoxx 50 a +0,63%) è anche la forte discesa dell’euro-dollaro, che cede lo 0,10%, a 1,1062.

Per quanto concerne il principale paniere milanese brilla Prysmian (+3,54%, 19,33 euro), che avanza grazie ai risultati positivi dei conti della prima metà dell’anno. La società guidata da Valerio Battista ha registrato un utile netto a 192 milioni di euro, più del doppio rispetto agli 80 milioni conseguiti nel medesimo periodo del 2018. Sempre in confronto all’anno scorso, i ricavi hanno segnato un progresso dell’1,9%, attestandosi a 5,849 miliardi di euro. Il Gruppo ha anche confermato la guidance per l’intero 2019.

A dispetto dell’aumento dello spread Btp-Bund a 202,6 punti base (+2,27%), le banche hanno concluso una seduta positiva, con BPER Banca in testa al settore (+2,67%, 3,459 euro), seguita da Intesa Sanpaolo (+2,02%, 2 euro).

Pesante Tenaris (-4,08%, 10,92 euro), in coda al FTSE Mib. Con la pubblicazione dei conti, la società del comparto oil&gas annunciato che le vendite del trimestre in corso saranno influenzate da diversi elementi, come la stagionalità, i cali nei prezzi di vendita e l’impatto dei lavori di manutenzione. A contribuire al ribasso del titolo in Borsa è anche il prezzo del petrolio WTI (-3,04%, 56,8 dollari al barile). (In collaborazione con money.it)