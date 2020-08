Safilo, nel semestre perde 247 mln dopo maxi-svalutazione

(Fotogramma)

Safilo chiude il primo semestre dell'anno con un risultato negativo per 246,9 milioni di euro, rispetto a un rosso di 7,9 milioni nei primi sei mesi del 2018, dopo poste non ricorrenti per 255,4 milioni di euro principalmente dovute alla svalutazione non monetaria dell’intero avviamento. Il risultato netto adjusted è positivo per 8,5 milioni, contro un rosso di 4,3 milioni nel primo semestre dello scorso esercizio. Il risultato operativo è negativo per 218,8 milioni e l'Ebitda ammonta a 36,3 milioni, in aumento del 9,1%. Le vendite nette ammontano a 495,9 milioni, in aumento del 6,5% su base annua. La società presenterà un nuovo piano industriale entro la fine del 2019.

"Questa prima metà dell'anno -commenta Angelo Trocchia, amministratore delegato di Safilo- conferma le nostre aspettative per un 2019 positivo, che riflette l'attenta esecuzione dei nostri piani top e bottom line, e nel quale la vendita della catena di negozi Solstice, completata all'inizio di luglio, ci permette di concentrare attenzione e risorse sui piani esistenti e su nuovi progetti strategici".