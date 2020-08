Borsa europee in rosso su tensioni Usa-Cina, Milano -0,54%

Apertura in rosso per le principali borse europee in scia al forte ribasso delle borse asiatiche dopo le minacce da parte degli Stati Uniti di nuovi dazi contro la Cina. Londra segna un ribasso dello 0,94%, Francoforte dello 0,64% e Parigi dello 0,83%. A Milano il Ftse Mib cede lo 0,54% a 20.932 punti, mentre lo spread Btp-Bund viaggia stabile a 204 punti. Forte ribasso per la borsa di Tokyo, con il Nikkei 225 che ha chiuso la seduta in calo dell'1,74% a 20.720 punti.

Sull'indice principale della borsa di Milano Moncler perde il 3,2%, Stm il 2,4%, Diasorin il 2,9% e Cnh Industrial il 2,32%. In territorio positivo le utility, con Enel (+0,52%), Snam (+0,4%) e Italgas (+0,31%).