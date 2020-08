Avvio in buon rialzo per le borse europee, Milano +0,80%

Avvio di seduta in buon rialzo per le borse europee. Londra segna un progresso dello 0,37%, Francoforte dello 0,80% e Parigi dell'1,13%. A Milano il Ftse Mib sale dello 0,80% a 20.704 punti, mentre lo spread Btp-Bund viaggia in rialzo a 204 punti. A Wall Street il Dow 30 ha chiuso in calo dello 0,09% a 26.007 punti, mentre il Nasdaq ha segnato un rialzo dello 0,38% a 7.862. Chiusura positiva per la borsa di Tokyo, con il Nikkei 225 in progresso dello 0,37% a 20.593 punti.

Sull'indice principale della borsa di Milano Buzzi Unicem si aggiudica la maglia rosa nei primi minuti di contrattazione con un progresso del 2,73%. Saipem sale del 2,62%, Stm dell'1,89% e Cnh Industrial dell'1,48%.