Avvio in rosso per le borse europee, Milano -0,52%

Avvio di seduta negativo per le principali borse europee dopo il forte calo registrato a Wall Street. Londra cede lo 0,11%, Francoforte lo 0,24% e Parigi lo 0,25%. A Milano il Ftse Mib cede lo 0,52% a 20.160 punt i, mentre lo spread Btp-Bund ha aperto in calo a 229 punti. Ieri sera a Wall Street il Dow 30 è scivolato dell'1,48% a 25.897 punti e il Nasdaq ha perso l'1,20% a 7.863. Male anche Tokyo, con il Nikkei 225 in flessione dell'1,11% a 20.455 punti.

Sull'indice principale di Piazza Affari le utility resistono sopra la parità, con Hera (+0,35%), A2A (+0,23%), Snam (+0,2%) ed Enel (+0,02%). Soffre l'industria, con Buzzi Unicem (-2,55%) e Cnh Industrial (-2,19%). Male Bper (-1,6%) e perde ancora terreno Tenaris (-1,25%).