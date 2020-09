Avvio contrastato per le borse europee, Milano +0,18%

Avvio contrastato per le principali borse europee, con scambi cauti in attesa annuale simposio dei banchieri centrali a Jackson Hole, negli Stati Uniti. Londra segna una flessione dello 0,38%, Francoforte dello 0,04% e Parigi dello 0,17%. A Milano, invece, il Ftse Mib sale dello 0,18% a 20.879 punti, con lo spread Btp-Bund che ha aperto in calo a 197 punti. Chiusura positiva, invece, a Wall Street: il Dow Jones Industrial ha segnato un rialzo dello 0,93% a 26.202 punti e il Nasdaq dello 0,90% a 8.020. Piatta Tokyo, con il Nikkei 225 che ha registrato un incremento dello 0,05% a 20.628 punti.

Sull'indice principale di Piazza Affari Amplifon segna un rialzo dell'1,19%, Juventus dello 0,29%, Intesa Sanpaolo dello 0,28% e Hera dello 0,23%. Ribassi oltre il punto percentuale per Stm, Saipem, Leonardo e Cnh Industrial.