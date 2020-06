Borsa Milano tonica, decennali sotto quota 1%

Il mandato esplorativo assegnato dal Quirinale a Giuseppe Conte spinge il listino di Piazza affari, in rialzo dell’1,94% a 21.398,17 punti. Nuovo minimo storico per il rendimento dei Btp e spread in calo a 170,9 punti base. Tra le banche brilla Mps (+13,14%) mentre nel comparto industriale la promozione di Goldman Sachs ha permesso a Prysmian di chiudere con un +4,61%. (in collaborazione con money.it)