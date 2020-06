Borsa Milano tonica, decennali sotto quota 1%

(Fotogramma)

Altra seduta in forte rialzo per il listino di Piazza Affari, che anche oggi ha fatto registrare la performance migliore tra i listini del Vecchio continente. Il Ftse Mib, che ha chiuso la seduta in rialzo dell’1,94% a 21.398,17 punti, ha capitalizzato il mandato esplorativo del Quirinale a Giuseppe Conte per la formazione di un nuovo esecutivo a tinte giallorosse.

Prosegue il buon momento della carta italiana: oggi il rendimento del decennale emesso da Tesoro ha fatto segnare un nuovo minimo storico allo 0,9390% e, di conseguenza, il differenziale con i titoli tedeschi è sceso di oltre 2 punti percentuali a 170,9 punti base. Sotto la soglia del punto percentuale anche il rendimento dei titoli a 10 anni emessi questa mattina da via XX settembre, in calo allo 0,96% (il precedente minimo storico era stato fatto segnare all’1,14% tre anni fa).

All’interno di un comparto bancario particolarmente tonico (Unicredit ha terminato con un +2,89%, Intesa Sanpaolo con un +2,28%, Banco BPM ha segnato un +3,05% e Ubi un +2,14%), brilla Monte dei Paschi, in rialzo del 13,14%. Con il nuovo governo, gli operatori stimano che sarà più facile per l’istituto senese trovare una soluzione di mercato.

Sul paniere principale di Piazza Affari spicca il +4,61% di Prysmian. A spingere le azioni del gruppo guidato da Valerio Battista è stata la decisione di Goldman Sachs di alzare la valutazione da “neutral” a “buy”. In aumento anche il prezzo obiettivo che da 17,5 è stato incrementato a 22,5 euro. La promozione è stata innescata da tre fattori: il forte aumento della raccolta, l’andamento del margine Ebitda e la valutazione delle azioni.

Tra i pochi segni meno troviamo Amplifon (-0,09%), Moncler (-0,18%), Tenaris (-0,65%) e Pirelli (-2,19%), con quest’ultima penalizzata dall’avvio di copertura con valutazione “vendere” annunciata da Citigroup. (in collaborazione con money.it)