Le borse europee aprono positive, Milano +0,96%

Le borse europee aprono la seduta in buon rialzo. Londra segna un progresso dello 0,55%, Francoforte dello 0,58% e Parigi dello 0,57%. A Milano il Ftse Mib segna un rialzo dello 0,96% a 21.186 punti, con lo spread in calo a 172 punti con la probabile formazione del nuovo governo guidato da Giuseppe Conte. Buona chiusura ieri per la borsa newyorkese: il Dow 30 ha archiviato la seduta con un rialzo dell'1% a 26.036 punti e il Nasdaq dello 0,38% a 7.856. A Tokyo, invece, il Nikkei 225 ha chiuso il flessione dello 0,09% a 20.460 punti.

Sull'indice principale della borsa di Milano Prysmian si aggiudica la maglia rosa, con un rialzo dell'1,84%. Leonardo sale dello 0,56%, Italgas dello 0,38% e Mediobanca dello 0,37%. Pirelli lascia sul terreno l'1,36%, Tenaris l'1,09%, Moncler lo 0,94% e Ferrari lo 0,63%.