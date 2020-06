Milano corre dopo ok a nuovo governo, spread in picchiata

(Foto Afp)

Le Borse europee aprono in territorio positivo con Milano che corre dopo l'ok al nuovo governo targato M5S-Pd. A Piazza Affari l'indice Ftse Mib segna in apertura +1,24% a 21.665 punti con lo spread tra Btp e Bund che si attesta a 151 punti base con un rendimento dello 0,82%. In progresso Parigi +0,78% e Londra +0,33% alle prese con una nuova crisi politica legata alla Brexit.

A Piazza Affari svettano i titoli bancari con in testa Unicredit +2,25%, Banco Bpm +1,93% e Intesa Sanpaolo +1,90%. Maglia rosa per Moncler +3,62%, acquisti sostenuti su Atlantia +2,47% e sulla galassia Agnelli. Unico titolo in rosso del listino principale è quello della Juventus che cede quasi un punto percentuale.