Le borse europee aprono in moderato rialzo, Milano +0,21%

Le borse europee aprono la seduta in moderato rialzo. La piazza di Londra segna un progresso dello 0,37%, Francoforte dello 0,30% e Parigi dello 0,09%. A Milano il Ftse Mib è in rialzo dello 0,21% a 21.988 punti, mentre lo spread Btp-Bund è in lieve risalita a 153 punti. Buona chiusura per la borsa di Tokyo, con il Nikkei in progresso dello 0,56%.

Sull'indice principale di Piazza Affari Moncler segna un rialzo dell'1,33% e fra i petroliferi Saipem sale dell'1,04% ed Eni dello 0,81%. Azimut guadagna lo 0,59%. In territorio negativo scambiano Recordati (-1,25%), Diasorin (-0,56%), Bper (-0,36%) e Amplifon (-0,34%).