Avvio in rialzo per le borse europee, Milano +0,23%

Le borse europee aprono positive. Londra segna un rialzo dello 0,22%, Francoforte dello 0,39% e Parigi dello 0,38%. A Piazza Affari il Ftse Mib apre con un progresso dello 0,23% a 21.935 punti, mentre lo spread Btp-Bund viaggia in lieve calo a 153 punti. Buona chiusura ieri per la piazza di New York. A Wall Street l'indice Dow Jones Industrial ha segnato un progresso dello 0,85% a 27.137 punti e il Nasdaq dell'1,06% a 8.169. A Tokyo il Nikkei 225 ha archiviato la seduta in rialzo dello 0,75% a 21.759 punti.

Sull'indice principale di Piazza Affari Pirelli corre con un rialzo del 2,02% e Stm sale dell'1,35%. Progresso oltre il punto percentuale anche per Finecobank. In rosso scambiano i petroliferi, con Eni (-0,65%) e Tenaris (-0,58%), mentre Saipem guadagna lo 0,88%. In negativo viaggiano anche Intesa Sanpaolo (-0,31%), Ferrari (-0,29%) e Atlantia (-0,24%).