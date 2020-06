Banca Mediolanum, gruppo Doris e Fininvest non rinnovano patto sindacato

(Fotogramma)

Il patto di sindacato che vincola con quote paritetiche il 50,916% del capitale di Banca Mediolanum non sarà rinnovato dal gruppo Doris e da Fininvest, la holding della famiglia Berlusconi. Le parti, spiega una nota, "allo stato hanno convenuto di soprassedere al rinnovo del patto", che, stipulato nel 2016, sarebbe scaduto tra pochi giorni, il prossimo 15 settembre.

Il mancato rinnovo potrebbe non essere definitivo, perché è stato deciso in attesa della "definizione dei procedimenti giudiziari, tuttora pendenti, promossi da Fininvest in Italia e presso la Corte di Giustizia dell’Unione Europea" contro i provvedimenti della Banca Centrale Europea e della Banca d’Italia che nel 2014 avevano imposto a Fininvest di cedere le quote eccedenti il 9,999% del capitale sociale di Banca Mediolanum dopo la condanna per frode fiscale dell'ex presidente del Consiglio.