Piazza Affari in rialzo: la BCE fa crollare lo spread BTp-Bund

Seduta positiva per il FTSE Mib (+0,88%, 22.083,17 punti), che chiude una giornata caratterizzata dagli acquisti. A beneficiare le quotazioni del principale listino italiano è stato il tanto atteso meeting della BCE, la quale ha svelato il nuovo pacchetto di stimoli per contrastare il rallentamento economico nel Vecchio Continente. Spread BTP-Bund in caduta libera, a 137,15 punti base.