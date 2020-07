Le borse europee aprono miste, Milano +0,11%

Le borse europee aprono contrastate. Londra segna un calo dello 0,24%, Francoforte dello 0,12% e Parigi dello 0,06%. A Milano il Ftse Mib segna un rialzo dello 0,11% a 22.158 punti, mentre lo spread Btp-Bund viaggia stabile a 138 punti. Ieri sera Wall Street ha chiuso poco mossa, con il Dow 30 in flessione dello 0,19% a 27.094 punti e il Nasdaq in rialzo dello 0,07% a 8182. Chiusura positiva per la piazza di Tokyo, con il Nikkei 225 in progresso dello 0,16% a 22.079 punti.

Sull'indice principale di Piazza Affari Tenaris cede l'1,15%, Stm, l'1,1%, Bper l'1,09% e Finecobank l'1,05%. Bene invece Nexi, che guadagna l'1,04%, Enel (+0,74%), Prysmian (+0,65%) e Hera (+0,55%).