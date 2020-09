Piazza Affari in rosso, tonfo di FCA

Seduta in rosso per il listino di Piazza Affari: in chiusura di seduta il Ftse Mib si è fermato a 23.279,78 punti, -0,31% rispetto al dato precedente. Nel giorno dell’Investor Day, Exor ha terminato in calo del 2,8% ed FCA ha perso il 3,78% dopo la notizia della causa intentata da General Motors. Nel corso del suo intervento, il presidente e Ceo John Elkann si è detto fiducioso che entro la fine del 2019 possa essere firmato un accordo dì integrazione con PSA. Una delle performance migliori del listino principale è stata registrata da Telecom Italia (+2,87%) spinta ai massimi da novembre 2018 dalla promozione annunciata dagli analisti di Barclays. (in collaborazione con money.it)