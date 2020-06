Giornata di acquisti per il nostro Ftse Mib, in rialzo dell’1,31% a 23.034,20 punti. Indicazioni positive per il comparto bancario sono arrivate da un report di Moody’s, che ha portato l’outlook sul comparto a “stabile” e dalla contrazione dello spread con i titoli tedeschi, sceso sotto quota 170 punti base (169,7pb).

(in collaborazione con money.it)